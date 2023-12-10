Гутерриш заявил о серьезном подрыве доверия к СБ ООН из-за неспособности повлиять на ситуацию в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с тем, что Совету Безопасности не удается добиться введения режима прекращения огня в секторе Газа, отметив, что различные позиции по отношению к этой проблеме парализовали работу этой ооновской структуры.
"СБ ООН оказался парализованным геостратегическими разногласиями, его авторитет и доверие к нему серьезно подорваны", - сказал он на открытии международного форума в Дохе (Катар). Трансляцию его выступления вел межарабский телеканал "аль-Джазира".
"Я вновь выступал с призывом об объявлении гуманитарного перемирия, к сожалению, Совету Безопасности не удалось воплотить его", - отметил Гутерриш, напомнив о том, что СБ ООН не удалось принять резолюцию по прекращению огня в Газе.
"Но я могу пообещать, я не сдамся и буду продолжать призывать к прекращению огня", - подчеркнул генсек.
Заседание СБ ООН, на котором рассматривалась резолюция по прекращению огня в секторе Газа, состоялось 8 декабря по инициативе ОАЭ, России и Китая. Ее поддержали 13 государств, но США воспользовались правом вето, а Великобритания воздержалась.
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