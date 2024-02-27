Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8451 RUR   0.0184 GBR   2.1565 TRY   0.0544

Цена на нефть

26.02 $/bbl +/- WTI 77.58 +1.09 Brent 82.53 +0.91

СНГ 27.02.2024 09:03

Генсека ООН ждут в Казахстане на саммите ШОС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в июле.

Приглашение Гутерришу передал вице-премьер - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече в Женеве, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского МИД.

"На встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем были обсуждены текущие глобальные вызовы, углубление региональной кооперации между странами Центральной Азии, а также инициатива учреждения Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. Министр также вручил генсеку ООН приглашение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на саммит ШОС, запланированный в июле т.г. в Казахстане", - говорится в сообщении.

Генсек ООН, "поблагодарив за приглашение, высоко оценил усилия Казахстана в вопросах продвижения устойчивого развития и укрепления международного мира и безопасности, в том числе в рамках региональных организаций, таких как ШОС и СВМДА", отмечается в сообщении.

В ШОС входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Государства-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия, Монголия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ООН, ГЕНСЕК, ШОС


Похожие новости


Токаев предлагает включить в состав СБ ООН все регионы мира Казахстан завершил процесс присоединения к главному международному документу об отмене смертной казни - МИД Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Педерсен подтвердил свое участие в переговорах по Сирии в Нур-Султане - МИД Казахстана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az