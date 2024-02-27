Генсека ООН ждут в Казахстане на саммите ШОС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в июле.

Приглашение Гутерришу передал вице-премьер - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече в Женеве, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского МИД.

"На встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем были обсуждены текущие глобальные вызовы, углубление региональной кооперации между странами Центральной Азии, а также инициатива учреждения Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. Министр также вручил генсеку ООН приглашение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на саммит ШОС, запланированный в июле т.г. в Казахстане", - говорится в сообщении.

Генсек ООН, "поблагодарив за приглашение, высоко оценил усилия Казахстана в вопросах продвижения устойчивого развития и укрепления международного мира и безопасности, в том числе в рамках региональных организаций, таких как ШОС и СВМДА", отмечается в сообщении.

В ШОС входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Государства-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия, Монголия.