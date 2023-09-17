Боррель заявил, что ЕС будет обсуждать в ООН перспективу возрождения черноморской зерновой инициативы

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что события на Украине угрожают глобальной продовольственной безопасности, и ЕС обсудит с генсеком ООН перспективу восстановления "зерновой сделки".
"Это затрагивает все страны, но особенно самые слабые и бедные. В августе 2022 года ООН сыграла решающую роль в смягчении этих страданий с помощью черноморской зерновой инициативы. Однако в июле Россия решила отказаться от этой сделки", - написал Боррель в своем блоге ввиду открывающейся в Нью-Йорке недели высокого уровня ГА ООН.
"Мы обсудим с генеральным секретарем ООН Гутерришем пути и средства ее (сделки - ИФ) возрождения. Цели устойчивого развития - в центре внимания ГА ООН", - сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам.
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