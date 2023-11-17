Россия не собирается выходить из ООН и ЮНЕСКО - Путин

У России нет необходимости выходить из ООН и ЮНЕСКО, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я думаю, что нет такой необходимости. Зачем? Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьезные проекты по линии ЮНЕСКО тоже осуществляются. Я не вижу в этом необходимости", - сказал Путин на культурном форуме в Санкт-Петербурге, говоря о возможности выхода России из ЮНЕСКО.

"Некоторые говорят: из ООН надо уйти - ну, это полная ерунда. Потому что Россия основательница организации. Что же мы будем оттуда уходить?" - добавил президент.

Вместе с тем, по мнению Путина, международные организации, созданные после Второй Мировой войны, требуют изменений.

"Ситуация, конечно, меняется. И поменялась серьезным образом. Новые центры силы, новые центры роста в мире появляются и появились. Тенденции очевидны, вы пронимаете, очевидны тенденции. Вот совсем недавно, вот скажем, та же Великобритания занимала четвертое место в мире по объему экономике, а сейчас, по-моему, десятое или девятое. Это не потому что какие-то события происходит в российско-украинских отношениях. Совсем нет! Это объективные тенденции развития мира. Россия по паритету покупательной способности обогнала Федеративную республику Германия. Тенденции просто поменялись кардинальным образом, и они нарастают и будут меняться", - отметил глава государства.

По словам Путина, "в соответствии с этими тенденциями, в соответствии с изменившимся миром - нужно, конечно, под это приспосабливать и международные организации - и ООН, и все остальные структуры".

"Да, это надо делать. Тоже справедливо - Африка должна быть представлена, конечно, Латинская Америка, Азия, Индия, Бразилия, ЮАР. Безусловно, это нужно делать. Но взять и закрыть их или уйти из них - мне кажется, что это не будет иметь никакого смысла", - заключил президент.