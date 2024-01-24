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СНГ 24.01.2024 21:36

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с катастрофой самолета Ил-76

Москва запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с крушением российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы запросили уже, это было около часа-полутора назад, срочное заседание Совета безопасности ООН в 15:00 по нью-йоркскому времени", - сказал Лавров на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По словам министра, российская сторона "очень рассчитывает, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее".

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, КАТАСТРОФА, ООН


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