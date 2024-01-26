США не причастны к крушению Ил-76 в Белгородской области

США не имеют отношения к крушению российского военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту в Белгородской области, заявил в четверг на брифинге представитель Госдепартамента Ведант Патель.

"Я могу с уверенностью сказать, что Соединенные Штаты никоим образом к этому не причастны", - сказал он, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать авиакатастрофу.