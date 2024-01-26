США не причастны к крушению Ил-76 в Белгородской области

США не имеют отношения к крушению российского военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту в Белгородской области, заявил в четверг на брифинге представитель Госдепартамента Ведант Патель.
"Я могу с уверенностью сказать, что Соединенные Штаты никоим образом к этому не причастны", - сказал он, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать авиакатастрофу.
Баку ждет от Армении предоставления точных карт всех заминированных территорий – МИД Азербайджана
Ереван по рабочим каналам в ближайшие дни передаст Баку новые карты минных полей
Действия делегации Армении в ПАСЕ наглядно показали, что Ереван не хочет мира с Азербайджаном - диписточник
Манат подорожал к евро, к рублю и к лире
Цены на нефть опускаются после 3%-го подъема накануне
Китай может укрепить позиции на рынке лития на фоне проблем с добычей в Австралии и обвала цен
Колумбия объявила о бедствии из-за лесных пожаров и обратилась за международной помощью
Киностудия Skydance хочет купить все акции Paramount
Японский лунный аппарат SLIM перевернулся при посадке из-за отказа одного из двигателей - JAXA
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Получите кредит онлайн в любую погоду!
Nar удостоен международного сертификата удовлетворенности клиентов
В Ханкенди открылся первый магазин телекоммуникационной компании
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы