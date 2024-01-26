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Дальнее зарубежье 26.01.2024 09:02

США не причастны к крушению Ил-76 в Белгородской области

США не имеют отношения к крушению российского военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту в Белгородской области, заявил в четверг на брифинге представитель Госдепартамента Ведант Патель.

"Я могу с уверенностью сказать, что Соединенные Штаты никоим образом к этому не причастны", - сказал он, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать авиакатастрофу.

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Тэги: США, ГОСДЕПАРТАМЕНТ, РОССИЯ, САМОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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