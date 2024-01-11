Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.866 RUR   0.019 GBR   2.1699 TRY   0.0567

Цена на нефть

10.01 $/bbl +/- WTI 71.37 -0.87 Brent 76.80 -0.79

Дальнее зарубежье 11.01.2024 22:20

США требуют от Ирана немедленно освободить задержанный танкер - Госдеп

Вашингтон призвал Иран незамедлительно освободить задержанный в Оманском заливе танкер и его экипаж, заявил в четверг представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

"Иранские власти должны незамедлительно освободить судно и его экипаж", - сказал он на брифинге.

По его словам, это "незаконный захват коммерческого судна". Он добавил, что подобные "действия со стороны Тегерана или поддерживаемые Ираном" направлены на то, чтобы "нарушить международную торговлю".

Ранее сообщалось, что танкер St. Nikolas, на борт которого проникли люди в военной форме, в четверг изменил курс у берегов Омана и направился в Иран в сторону порта Джаск.

Командование ВМС Ирана позже подтвердило факт задержания судна.

Танкер, которым владеет греческая судоходная компания Empire Navigation, перевозил иракскую нефть и следовал по маршруту из Басры (Ирак) в Турцию через Суэцкий канал. Судно зафрахтовала турецкая компания Tupras. При этом иранская сторона, как отмечает "Мехр", называет танкер "американским".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ГОСДЕПАРТАМЕНТ, ИРАН, ТАНКЕР


Похожие новости


Хоган и Мирзоян обсудили ключевые вопросы процесса нормализации отношений между Ереваном и Баку Представитель Госдепа США обсудит в Армении содействие Вашингтона переговорам о мире между Ереваном и Баку Госдепартамент направил в Конгресс предложение о продаже Турции F-16 США запросили разъяснения у Казахстана относительно обращения за помощью к ОДКБ США вводят визовые ограничения для чиновников трех стран, замешанных в коррупции - Блинкен В США хотят сократить траты на международные организации и миротворчество Нуланд едет в Москву обсуждать урегулирование на востоке Украины США привержены мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта - представитель Госдепартамента Керри предостерегает Иран от помощи хуситам в Йемене Russia Today будет добиваться извинений госдепартамента США за высказывания Керри

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az