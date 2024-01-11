США требуют от Ирана немедленно освободить задержанный танкер - Госдеп

Вашингтон призвал Иран незамедлительно освободить задержанный в Оманском заливе танкер и его экипаж, заявил в четверг представитель Госдепартамента США Ведант Патель.
"Иранские власти должны незамедлительно освободить судно и его экипаж", - сказал он на брифинге.
По его словам, это "незаконный захват коммерческого судна". Он добавил, что подобные "действия со стороны Тегерана или поддерживаемые Ираном" направлены на то, чтобы "нарушить международную торговлю".
Ранее сообщалось, что танкер St. Nikolas, на борт которого проникли люди в военной форме, в четверг изменил курс у берегов Омана и направился в Иран в сторону порта Джаск.
Командование ВМС Ирана позже подтвердило факт задержания судна.
Танкер, которым владеет греческая судоходная компания Empire Navigation, перевозил иракскую нефть и следовал по маршруту из Басры (Ирак) в Турцию через Суэцкий канал. Судно зафрахтовала турецкая компания Tupras. При этом иранская сторона, как отмечает "Мехр", называет танкер "американским".
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