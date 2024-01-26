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СНГ 26.01.2024 21:30

Путин: Ил-76 под Белгородом был сбит зарубежной системой ПВО

Российский Ил-76 был сбит под Белгородом иностранной системой ПВО - американской или европейской, российские военные это сделать не могли из-за работы системы "свой-чужой", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это не могло быть ни при каких обстоятельствах "дружественным огнем", как в таких случаях говорят, потому что самолет был поражен системами ПВО, а не какими-то армейскими средствами: ПЗРК и так далее", - сказал он в пятницу на встрече со студентами - участниками СВО.

"Наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоят системы "свой-чужой", и сколько бы оператор на кнопку ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы", - добавил Путин, - продолжил он.

По словам Путина, "скорее всего, это американские системы "Patriot" или европейские системы ПВО, скорее всего, французские".

"Через пару-тройку дней будет дан точный ответ", - пообещал он.

Путин также рассказал о деталях того, как был сбит самолет: "Были зафиксированы пуски двух ракет с территорий, подконтрольных киевскому режиму, в 11:10. Поражение летательного аппарата произошло через две-три минуты. Отреагировать было практически невозможно".

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ПВО


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