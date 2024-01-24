Экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии

Военно-транспортный самолет Ил-76 точно был сбит над Белгородской областью - экипаж успел сообщить о внешнем воздействии, и это подтверждается характерными следами в небе на видео, сообщил сенатор, военный лётчик и экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев.
"То, что самолет был сбит, это на 100% ясно, видно и понятно. Плюс ко всему экипаж успел доложить: было внешнее воздействие", - сказал Бондарев в интервью телеканалу "Вместе-РФ".
"То, что самолет был сбит, тут нет никаких сомнений. По тому видео, которое представлено в телеграм-каналах, видно характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты. Я пока конкретно сказать не могу - может быть, одна-две-три, может быть, больше. В этом разберется комиссия, которая туда вылетела, и там все будет понятно", - подчеркнул он.
По его словам, сомневаться в технике пилотирования летчиков Ил-76 не стоит, поскольку у них "огромные налеты", в том числе на этом самолете.
Экипаж приложил максимум усилий, чтобы увести падающий самолет от жилых кварталов, что так же говорит о профессионализме пилотов, сказал Бондарев.
Как отметил сенатор, Ил-76 оснащен тепловыми ловушками для предотвращения ракетного удара, однако борт шел над российской территорией, и у экипажа даже не было мыслей об их применении.
"(Самолёт - ИФ) выполнял полет на свой аэродром со своего аэродрома, и до линии боевого соприкосновения определенное расстояние. Тут пилоты действовали, как написано в инструкции", - сказал он.
Бондарев также рассказал, что максимально возможная загрузка для такого самолета как Ил-76, - 256 десантников в полной амуниции. "То, что там было 74 человека, - это практически он летел пустой", - отметил сенатор.
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