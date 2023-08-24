Росавиация: Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин находились на борту разбившегося под Тверью бизнес-джета

В числе пассажиров разбившегося в Тверской области бизнес-джета были люди с именами: Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, сообщает Росавиация в своем телеграм-канале.

"По данным авиакомпании на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy", - говорится в сообщении.

Экипаж бизнес-джета состоял из трех человек.

"Экипаж: Levshin Aleksei, командир; Karimov Rustam, второй пилот; Raspopova Kristina, бортпроводник", - говорится в сообщении.

Выполнение полёта самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) осуществлялось "на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке".