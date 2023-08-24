Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8463 RUR   0.018 GBR   2.1678 TRY   0.0625

Цена на нефть

22.08 $/bbl +/- WTI 79.64 -0.48 Brent 84.03 -0.43

Дальнее зарубежье 24.08.2023 00:09

Росавиация: Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин находились на борту разбившегося под Тверью бизнес-джета

В числе пассажиров разбившегося в Тверской области бизнес-джета были люди с именами: Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, сообщает Росавиация в своем телеграм-канале.

"По данным авиакомпании на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy", - говорится в сообщении.

Экипаж бизнес-джета состоял из трех человек.

"Экипаж: Levshin Aleksei, командир; Karimov Rustam, второй пилот; Raspopova Kristina, бортпроводник", - говорится в сообщении.

Выполнение полёта самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) осуществлялось "на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РОСАВИАЦИЯ, ТВЕРЬ, САМОЛЕТ


Похожие новости


Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты Росавиация предложила начать возобновление международных рейсов со стран СНГ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az