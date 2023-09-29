Миссия ООН посетит Карабахский регион Азербайджана в выходные - Дюжаррик

Миссия ООН, которую организация направит в Карабах по запросу Баку в ближайшее время, сфокусируется на выявлении гуманитарных потребностей региона, заявил в пятницу официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что миссия состоится на выходных, и в ее состав войдут техническая команда Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), а также представители различных агентств организации.

Дюжаррик напомнил, что у ООН не было доступа к региону на протяжении около 30 лет.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Баку после проведения на прошлой неделе антитеррористических мероприятий локального характера "пригласил соответствующие структуры ООН посетить Карабахский регион Азербайджана".