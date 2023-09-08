«КазТрансОйл» в январе-августе в 12 раз увеличил экспорт нефти через БТД

Компания "КазТрансОйл" (КТО) в январе-августе увеличила объём экспорта казахстанской нефти по направлению порта Баку в 12 раз относительно аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба КТО.

"Объем транспортировки казахстанской нефти из порта Актау на экспорт за 8 месяцев составил 2 млн 164 тыс. тонн, что на 759 тыс. тонн, или на 54% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (. . .) Увеличение объема транспортировки казахстанской нефти на экспорт из порта Актау обусловлено ростом объема сырья, отгружаемого по направлению порта Баку, с 69 тыс. тонн до 838 тыс. тонн, что в 12 раз больше, чем в аналогичном периоде 2022 года", - отмечает "Интерфакс-Азербайджан", основываясь на данные компании.

По направлению порта Махачкала в январе-августе отгружено 1 млн 327 тыс. тонн нефти.

Отмечается, что за отчетный период из Актау было экспортировано 520 тыс. тонн с месторождения Тенгиз, 252 тыс. тонн с месторождения Дунга, 1 млн 385 тыс. тонн c месторождений полуострова Бузачи и 7 тыс. тонн с Кашагана.

Как сообщалось ранее, Казахстан в целях диверсификации маршрутов экспорта нефти начал поставки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). SOCAR и "КазМунайГаз" ранее подписали договор о транспортировке 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год по БТД. Экспорт начался в апреле 2023 года.

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор магистральных нефтепроводов, входит в группу НК "КазМунайГаз", владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.

Отдел экономических новостей