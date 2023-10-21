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Макроэкономика 21.10.2023 18:00

Азербайджан и Казахстан обсудили укрепление экономических связей

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с советником президента Казахстана Канатом Бозумбаевым вопросы укрепления азербайджано-казахских экономических связей.

"Мы обменялись мнениями с советником президента Казахстана Канатом Бозумбаевым об укреплении экономических связей между нашими странами, увеличении торгового оборота, стимулировании инвестиций и расширении сотрудничества в транспортно-транзитной сфере", - написал Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X".

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ЭКОНОМИКА, СВЯЗИ


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