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Оборона 07.10.2023 13:00

В ходе учений «Хазри-2023» морские пехотинцы и спецназ Азербайджана и Казахстана успешно выполнили все поставленные задачи

Министры обороны Азербайджана и Казахстана генерал-полковник Закир Гасанов и генерал-полковник Руслан Жаксылыков, а также другие должностные лица понаблюдали за очередным этапом совместных тактических учений "Хазри-2023", сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

"В ходе очередных эпизодов совместных учений, проводимых в два этапа, морские пехотинцы и спецназ Азербайджана и Казахстана успешно выполнили все поставленные задачи во взаимодействии с другими видами войск", - говорится в сообщении.

Министры обороны высоко оценили ход учений и профессионализм военнослужащих.

На совместных тактических учениях "Хазри-2023" в качестве наблюдателя принимает участие делегация ВМС Ирана.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, МИНОБОРОНЫ, УЧЕНИЯ


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