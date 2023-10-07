В ходе учений «Хазри-2023» морские пехотинцы и спецназ Азербайджана и Казахстана успешно выполнили все поставленные задачи

Министры обороны Азербайджана и Казахстана генерал-полковник Закир Гасанов и генерал-полковник Руслан Жаксылыков, а также другие должностные лица понаблюдали за очередным этапом совместных тактических учений "Хазри-2023", сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

"В ходе очередных эпизодов совместных учений, проводимых в два этапа, морские пехотинцы и спецназ Азербайджана и Казахстана успешно выполнили все поставленные задачи во взаимодействии с другими видами войск", - говорится в сообщении.

Министры обороны высоко оценили ход учений и профессионализм военнослужащих.

На совместных тактических учениях "Хазри-2023" в качестве наблюдателя принимает участие делегация ВМС Ирана.

В.Алиев