Азербайджан и Узбекистан планируют довести товарооборот до $1 млрд в год

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров во вторник провел встречу с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы инвестиционного, торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации двух стран.
В частности, рассмотрены задачи по увеличению объемов двустороннего товарооборота. По итогам 2022 г. торговля между Узбекистаном и Азербайджаном выросла на 53% по отношению к предыдущему году, а за январь-сентябрь 2023 года – на 36,4%. Выражена готовность активизировать совместную работу по доведению взаимной торговли до $1 млрд в год.
Также обсужден вопрос практической деятельности азербайджано-узбекской инвестиционной компании. Достигнута договоренность о скорейшем назначении руководства и расширении пакета перспективных инвестиционных проектов, планируемых к финансированию за счет фонда.
Кроме того, детально рассмотрен ход реализации совместных проектов на территории двух стран по строительству водоочистных сооружений, туристических объектов, организации производства металлических изделий и бытовой техники, медицинского оборудования и изделий медицинского назначения, а также по созданию текстильного кластера.
Выработаны общие позиции и пошаговые механизмы по ускорению практической реализации проектов.
По итогам встречи определены конкретные планы и ответственные руководители по ускоренной реализации обсужденных проектов и инициатив.
Баку и Исламабад обсудили вопросы военного сотрудничества
Азербайджан и Марокко провели первый бизнес-форум
Германия в сентябре увеличила в 1,5 раза экспорт фармпродукции в Азербайджан
Парламент Азербайджана принял в I чтении законопроект о размере прожиточного минимума на 2024г
Xiaomi в ходе главной китайской онлайн-распродажи продал товары на рекордные $3,1 млрд
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
Боррель доложит в декабре саммиту ЕС предложения по обязательствам безопасности для Украины
ЕС нужно увеличивать военную помощь Украине, ускорять поставки - Боррель
Лукашенко посоветовал Пашиняну не принимать поспешных решений - пресс-секретарь белорусского президента
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» издал книгу «Флаг Республики» ко Дню флага
Yelo Bank провел мастер-класс для студентов UFAZ
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире