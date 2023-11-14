Азербайджан и Узбекистан планируют довести товарооборот до $1 млрд в год

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров во вторник провел встречу с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы инвестиционного, торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации двух стран.

В частности, рассмотрены задачи по увеличению объемов двустороннего товарооборота. По итогам 2022 г. торговля между Узбекистаном и Азербайджаном выросла на 53% по отношению к предыдущему году, а за январь-сентябрь 2023 года – на 36,4%. Выражена готовность активизировать совместную работу по доведению взаимной торговли до $1 млрд в год.

Также обсужден вопрос практической деятельности азербайджано-узбекской инвестиционной компании. Достигнута договоренность о скорейшем назначении руководства и расширении пакета перспективных инвестиционных проектов, планируемых к финансированию за счет фонда.

Кроме того, детально рассмотрен ход реализации совместных проектов на территории двух стран по строительству водоочистных сооружений, туристических объектов, организации производства металлических изделий и бытовой техники, медицинского оборудования и изделий медицинского назначения, а также по созданию текстильного кластера.

Выработаны общие позиции и пошаговые механизмы по ускорению практической реализации проектов.

По итогам встречи определены конкретные планы и ответственные руководители по ускоренной реализации обсужденных проектов и инициатив.