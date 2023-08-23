Мирзиёев: поездка в Карабах была одним из самых заветных желаний в моем сердце

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что осуществил одно из самых заветных желаний - посетил Карабах.
"Поездка в Карабах, Физули с моим дорогим другом и братом Ильхамом Алиевым была одним из самых заветных желаний в моем сердце", - заявил в среду Мирзиёев на встрече с жителями, переселившимися в новые дома в жилом комплексе MIDA в городе Физули.
Он добавил, что мечтал построить школу (церемония открытия полной средней школы номер 1 имени Мирзо Улугбека состоялась в среду в Физули при участии президентов Узбекистана и Азербайджана - ИФ) "как знак величия двух народов, для того, чтобы их дружба продолжалась и в будущем". "Сегодня моя мечта сбылась. Поздравляю вас с возвращением и победой", - заявил глава Узбекистана.
Он пригласил детей, обучающихся в этой школе, "дважды в год приезжать на родину Улугбека, в Узбекистан, Самарканд", добавив, что будет "очень рад, если дети приедут с родителями".
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