Алиев утвердил соглашение с Узбекистаном о создании совместной Инвестиционной компании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу утвердил межправительственное соглашение с Узбекистаном о создании совместной Инвестиционной компании. Соответствующий документ опубликован на сайте главы азербайджанского государства. Согласно распоряжению, утверждено "Соглашение между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан о создании на территории Республики Узбекистан Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании в форме общества с ограниченной ответственностью", подписанное 18 июля 2023 года в городе Шуша. В.Алиев

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