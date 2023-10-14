Алиев утвердил соглашение с Узбекистаном о создании совместной Инвестиционной компании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу утвердил межправительственное соглашение с Узбекистаном о создании совместной Инвестиционной компании.
Соответствующий документ опубликован на сайте главы азербайджанского государства.
Согласно распоряжению, утверждено "Соглашение между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан о создании на территории Республики Узбекистан Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании в форме общества с ограниченной ответственностью", подписанное 18 июля 2023 года в городе Шуша.
В.Алиев
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