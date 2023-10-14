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Бизнес и законодательство 14.10.2023 17:45

Алиев утвердил соглашение с Узбекистаном о создании совместной Инвестиционной компании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу утвердил межправительственное соглашение с Узбекистаном о создании совместной Инвестиционной компании.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы азербайджанского государства.

Согласно распоряжению, утверждено "Соглашение между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан о создании на территории Республики Узбекистан Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании в форме общества с ограниченной ответственностью", подписанное 18 июля 2023 года в городе Шуша.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИНВЕСТИЦИИ, ФОНД


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