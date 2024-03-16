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Внешняя политика 16.03.2024 13:50

Азербайджан и Узбекистан выразили удовлетворение положительной динамикой двусторонних отношений

Замминистра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов встретился в субботу с замминистра иностранных дел Узбекистана Рахматуллой Нуримбетовым, находящимся в Азербайджане для участия в XI Глобальном Бакинском форуме.

В ходе встречи было отмечено, что политический диалог на высшем уровне играет ключевую роль в укреплении отношений стратегического партнерства, сложившихся между обеими братскими странами, сообщает МИД Азербайджана.

Также было выражено удовлетворение положительной динамикой, наблюдаемой во всех сферах двусторонних отношений, и говорилось о дальнейшей деятельности по углублению сотрудничества.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по другим важным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, отмечается в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ОТНОШЕНИЯ, МИД


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