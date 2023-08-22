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Внешняя политика 22.08.2023 21:09

Азербайджан и Узбекистан подписали договор о создании Высшего межгосударственного совета

По итогам встречи президентов Азербайджана и Узбекистана Ильхама Алиева и Шавката Мирзиеева в расширенном составе подписаны ряд документов, сообщает сайт главы азербайджанского лидера.

В частности главы государств подписали договор о создании Высшего межгосударственного совета.

Кроме того, подписаны соглашения «Об углублении сотрудничества в сфере энергетики», «О сотрудничестве в сферах спорта и молодежной политики».

Также подписаны протокол «О сотрудничестве в сфере культуры»; протокол «О сотрудничестве в области применения информационной системы электронного обмена разрешительными бланками»; протокол «О дополнениях и изменениях к Соглашению о безвизовом передвижении граждан Азербайджана и Узбекистана»; протокол «О сотрудничестве между Государственной службой по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана и Комитетом по защите прав потребителей и развитию конкуренции Узбекистана».

Также подписан меморандум «О сотрудничестве Службы секретаря безопасности Азербайджана и Аппаратом совета безопасности при президенте Узбекистана».

Также подписаны дорожная карта «Развития сотрудничества в сфере медиа между Азербайджаном и Узбекистаном» и дорожная карта на 2023-2024 годы по углублению всестороннего стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАНИЕ


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