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Макроэкономика 22.08.2023 21:34

Алиев считает, что Азербайджано-Узбекский инвестфонд быстро освоит $500 млн

Общественность Азербайджана и Узбекистана увидит результат сегодняшних переговоров в практической реализации проектов, как в Азербайджане, так и в Узбекистане, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Общественность Азербайджана и Узбекистана увидит результат сегодняшних переговоров в практической реализации проектов, как в Азербайджане, так и в Узбекистане. Созданный недавно совместный инвестиционный фонд с уставным фондом в $500 млн очень быстро освоит эту сумму и надо будет его увеличить», - скзаал Алиев во вторник в заявлении для прессы после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

«Все это говорит опять же о том, что мы идем правильным путем, все, что президенты наметили, выполняется, и, как мы договорились с Шавкатом Миромоновичем несколько лет назад, мы в регулярном режиме контролируем исполнение всех данных поручений. Это один из залогов успеха», - подчеркнул президент Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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