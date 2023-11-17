Военный Ми-8 разбился в Узбекистане, экипаж погиб

Вертолет Ми-8 Минобороны Узбекистана разбился на полигоне в Самаркандской области, экипаж погиб, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.
"Сегодня в 20:15 вертолет Ми-8, принадлежащий командованию войск ПВО и ВВС, потерпел крушение при выполнении учебного полета на полигоне Каттакурган. В результате трагедии погиб экипаж вертолета", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы оборонного ведомства, на месте происшествия работает специальная комиссия, которая выясняет причины аварии.
"Каттакурган" является крупнейшим военным полигоном Узбекистана, который открылся в ноябре 2019 года.
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