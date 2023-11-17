Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8445 RUR   0.0191 GBR   2.1089 TRY   0.0592

Цена на нефть

16.11 $/bbl +/- WTI 72.90 -3.76 Brent 77.42 -3.76

Происшествия 17.11.2023 22:56

Военный Ми-8 разбился в Узбекистане, экипаж погиб

Вертолет Ми-8 Минобороны Узбекистана разбился на полигоне в Самаркандской области, экипаж погиб, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"Сегодня в 20:15 вертолет Ми-8, принадлежащий командованию войск ПВО и ВВС, потерпел крушение при выполнении учебного полета на полигоне Каттакурган. В результате трагедии погиб экипаж вертолета", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы оборонного ведомства, на месте происшествия работает специальная комиссия, которая выясняет причины аварии.

"Каттакурган" является крупнейшим военным полигоном Узбекистана, который открылся в ноябре 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИНОБОРОНЫ, АВИАКАТАСТРОФА


Похожие новости


Министр обороны Азербайджана в Ташкенте обсудит перспективы военного сотрудничества с Узбекистаном Состоялась торжественная церемония открытия учений «UZAZ-2023» Азербайджанские и узбекские военные проведут совместные учения «UZAZ-2023» Главы ВВС Азербайджана и Узбекистана обсудили перспективы развития сотрудничества Азербайджан и Узбекистан подписали план сотрудничества в сфере обороны Глава Минобороны Узбекистана подчеркивает важность своевременного обмена информацией для защиты южных рубежей СНГ Глава Минобороны Азербайджана обсудит в Узбекистане вопросы военного сотрудничества Узбекистан продолжает военное сотрудничество с государствами СНГ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az