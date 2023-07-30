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Оборона 30.07.2023 20:01

Состоялась торжественная церемония открытия учений «UZAZ-2023»

На полигоне Чирчик в Ташкентской области состоялась торжественная церемония открытия тактических командно-штабных учений с компьютерной поддержкой "UZAZ-2023", проводимых в соответствии с "Планом двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2023 год", сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

Выступившие на церемонии рассказали о высоком уровне сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в военной и военно-образовательной областях, и пожелали участникам учений успехов.

В ходе выступлений была выражена уверенность в том, что впервые организованные совместные учения с компьютерной поддержкой послужат укреплению двустороннего сотрудничества между армиями двух стран, говорится в сообщении.

Было отмечено, что учения "UZAZ-2023" внесут большой вклад в обмен опытом между военнослужащими двух стран, повышение их профессионализма и уровня подготовки.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, МИНОБОРОНЫ, УЧЕНИЯ


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