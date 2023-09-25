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Оборона 25.09.2023 17:50

Алиев и Эрдоган запустили Нахчыванский восстановительно-промышленный военный комплекс

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник приняли участие в открытии Нахчыванского восстановительно-промышленного военного комплекса.

Об этом говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, КОМПЛЕКС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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