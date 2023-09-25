Алиев и Эрдоган запустили Нахчыванский восстановительно-промышленный военный комплекс

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник приняли участие в открытии Нахчыванского восстановительно-промышленного военного комплекса. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства Р.Керимов

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