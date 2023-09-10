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Внешняя политика 10.09.2023 15:30

Алиев и Эрдоган обсудили нормализацию между Баку и Ереваном, ситуацию в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил в субботу Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили региональные вопросы, а также нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана.

"Президенты обменялись мнениями о перспективах развития братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией", - говорится в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, АЛИЕВ, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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