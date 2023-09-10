Алиев и Эрдоган обсудили нормализацию между Баку и Ереваном, ситуацию в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил в субботу Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили региональные вопросы, а также нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана.

"Президенты обменялись мнениями о перспективах развития братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией", - говорится в сообщении.

В.Алиев