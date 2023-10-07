Алиев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост председателя правящей партии в Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в субботу поздравительное письмо турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с переизбранием на пост председателя правящей Партии справедливости и развития.
«Сердечно поздравляю Вас и всех членов руководимой Вами Партии справедливости и развития, являющейся ведущей политической силой Турецкой Республики, с проведением большого съезда партии и единогласным переизбранием на пост ее Председателя. Это – выражение национальной воли, наглядное проявление бесконечной веры, доверия членов Партии справедливости и развития к Вам, их поддержки, высшая оценка Ваших заслуг во имя развития и прогресса братской Турции», - подчеркивается в поздравлении Алиева, которое опубликовано на сайте азербайджанского лидера.
Алиев выразил уверенность, что принятые на съезде важные решения «внесут исключительный вклад в определение направлений дальнейшей деятельности партии, достижение поставленных перед ней новых целей».
«Мы тоже радуемся успехам, достигнутым Турцией под Вашим мудрым и решительным руководством, ее растущему авторитету в мире, гордимся этим. С чувством большой радости хочу отметить, что сегодня азербайджано-турецкое братство, единство и стратегическое союзничество носят образцовый характер и находятся на своей самой высокой вершине. Наши межгосударственные связи, построенные на такой прочной основе, как взаимное доверие, поддержка и солидарность, одновременно вносят важный вклад в региональное сотрудничество, стабильность и безопасность», - подчеркнул президент Азербайджана.
Алиев выразил уверенность, что «совместными усилиями отношения между Азербайджаном и Турцией и впредь будут укрепляться и развиваться по восходящей».
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