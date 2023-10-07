Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.792 RUR   0.0169 GBR   2.07 TRY   0.0614

Цена на нефть

06.10 $/bbl +/- WTI 82.79 +0.48 Brent 84.58 +0.51

Внешняя политика 07.10.2023 23:01

Алиев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост председателя правящей партии в Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в субботу поздравительное письмо турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с переизбранием на пост председателя правящей Партии справедливости и развития.

«Сердечно поздравляю Вас и всех членов руководимой Вами Партии справедливости и развития, являющейся ведущей политической силой Турецкой Республики, с проведением большого съезда партии и единогласным переизбранием на пост ее Председателя. Это – выражение национальной воли, наглядное проявление бесконечной веры, доверия членов Партии справедливости и развития к Вам, их поддержки, высшая оценка Ваших заслуг во имя развития и прогресса братской Турции», - подчеркивается в поздравлении Алиева, которое опубликовано на сайте азербайджанского лидера.

Алиев выразил уверенность, что принятые на съезде важные решения «внесут исключительный вклад в определение направлений дальнейшей деятельности партии, достижение поставленных перед ней новых целей».

«Мы тоже радуемся успехам, достигнутым Турцией под Вашим мудрым и решительным руководством, ее растущему авторитету в мире, гордимся этим. С чувством большой радости хочу отметить, что сегодня азербайджано-турецкое братство, единство и стратегическое союзничество носят образцовый характер и находятся на своей самой высокой вершине. Наши межгосударственные связи, построенные на такой прочной основе, как взаимное доверие, поддержка и солидарность, одновременно вносят важный вклад в региональное сотрудничество, стабильность и безопасность», - подчеркнул президент Азербайджана.

Алиев выразил уверенность, что «совместными усилиями отношения между Азербайджаном и Турцией и впредь будут укрепляться и развиваться по восходящей».

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Алиев и Эрдоган запустили Нахчыванский восстановительно-промышленный военный комплекс Алиев и Эрдоган обсудили нормализацию между Баку и Ереваном, ситуацию в Карабахе Алиев в послании Эрдогану: уверен в дальнейшем укреплении союзнических отношений Баку и Анкары Алиев и Эрдоган открыли новый Центральный командный пункт ВВС Азербайджана Алиев и Эрдоган проводят переговоры в формате тет-а-тет Алиев прибыл в Анкару для участия в церемонии инаугурации Эрдогана Алиев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции, пригласил его посетить с визитом Азербайджан Алиев и Эрдоган обсудили ход переговоров между Азербайджаном и Арменией по нормализации отношений Алиев и Эрдоган обсудили расширение отношений Баку и Анкары, нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном Лидеры Азербайджана и Турции провели встречу в Стамбуле

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az