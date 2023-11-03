Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8065 RUR   0.0183 GBR   2.0741 TRY   0.0599

Цена на нефть

02.11 $/bbl +/- WTI 82.46 +2.02 Brent 86.85 +2.22

Внешняя политика 03.11.2023 10:28

Алиев и Эрдоган обсудили в Астане перспективы сотрудничества Баку и Анкары

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели в пятницу встречу в Астане, в ходе которых обсудили перспективы сотрудничества Баку и Анкары. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.

Встреча лидеров Азербайджана и Турции прошла на полях 10-го юбилейного саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

«На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества и по вопросам, представляющим взаимный интерес», - отмечается в информации.

На встрече было отмечено, что азербайджано-турецкие отношения успешно развиваются в различных сферах и выражена уверенность, что эти связи будут успешно развиваться и впредь.

Эрдоган также поздравил Алиева с поднятием Флага Азербайджана в городах Ханкенди и Ходжалы.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Алиев и Эрдоган проводят встречу в Астане Алиев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост председателя правящей партии в Турции Алиев и Эрдоган запустили Нахчыванский восстановительно-промышленный военный комплекс Алиев и Эрдоган обсудили нормализацию между Баку и Ереваном, ситуацию в Карабахе Алиев в послании Эрдогану: уверен в дальнейшем укреплении союзнических отношений Баку и Анкары Алиев и Эрдоган открыли новый Центральный командный пункт ВВС Азербайджана Алиев и Эрдоган проводят переговоры в формате тет-а-тет Алиев прибыл в Анкару для участия в церемонии инаугурации Эрдогана Алиев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции, пригласил его посетить с визитом Азербайджан Алиев и Эрдоган обсудили ход переговоров между Азербайджаном и Арменией по нормализации отношений

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az