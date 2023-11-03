Алиев и Эрдоган обсудили в Астане перспективы сотрудничества Баку и Анкары

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели в пятницу встречу в Астане, в ходе которых обсудили перспективы сотрудничества Баку и Анкары. Об этом говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.

Встреча лидеров Азербайджана и Турции прошла на полях 10-го юбилейного саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

«На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества и по вопросам, представляющим взаимный интерес», - отмечается в информации.

На встрече было отмечено, что азербайджано-турецкие отношения успешно развиваются в различных сферах и выражена уверенность, что эти связи будут успешно развиваться и впредь.

Эрдоган также поздравил Алиева с поднятием Флага Азербайджана в городах Ханкенди и Ходжалы.

Р.Керимов