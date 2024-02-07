Эрдоган поздравил Алиева с победой на внеочередных выборах президента Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил в среду по телефону азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах в стране, сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

"Президент Турции искренне поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя дальнейшего развития страны и на благо нашего народа", - говорится в информации пресс-службы президента Азербайджана.

В нем отмечается, что Эрдоган "еще раз подчеркнул большое значение победы Азербайджана в Отечественной войне (Второй Карабахской войне осенью 2020 года - ИФ) и полного восстановления суверенитета страны под руководством главы нашего государства, поздравил с проведением выборов на всей территории страны".

Алиев поблагодарил Эрдогана за проявленное внимание и поздравление.

Алиев и Эрдоган выразили уверенность в том, что "азербайджано-турецкие отношения дружбы, братства и стратегического союзничества будут и впредь развиваться и укрепляться во всех сферах, что наши страны и народы и впредь будут двигаться вперед плечом к плечу на основе принципа "одна нация, два государства", говорится в сообщении.

"Стороны обсудили перспективы сотрудничества Баку и Анкары", - подчеркивает пресс-служба Азербайджанского лидера.

Р.Керимов