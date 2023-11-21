Цена золота превысила $2000 за унцию впервые с октября

Цены на золото активно повышаются вечером во вторник на признаках активного спроса на драгметалл со стороны центробанков мира и надеждах на окончание цикла повышений ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 19:35 мск выросли на 1,15%, до $2003,1 за тройскую унцию. Цена превысила отметку в $2000 за унцию впервые с 31 октября, а если брать данные на закрытие торгов, сейчас золото торгуется на максимуме с 31 июля, по данным FactSet.
"В Азии наблюдается активный спрос, в том числе Индия в октябре импортировала значительно больше золота, чем ожидалось", - отметил президент GoldSeek.com Питер Спина в интервью MarketWatch.
"Кроме того, доходность гособлигаций снизилась с недавних максимумов, доллар ослабел за последний месяц, и рынок надеется, что ставки Федрезерва достигли пиковых уровней. С учетом всего этого золото вполне может подняться существенно выше $2000 за унцию и попытаться обновить исторические максимумы", - добавил он.
Внутридневной максимум цен на золото был зафиксирован 7 августа 2020 года на уровне $2089,2 за унцию, рекорд на закрытие торгов - днем ранее, на отметке $2069,4 за унцию.
По мнению Спины, если на Западе спрос на золото начнет расти наравне с другими регионами мира, котировки могут приблизиться к $3000 за унцию или даже превысить этот уровень.
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