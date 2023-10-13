Золото подскочило в цене до максимума за три недели

Цены на золото активно растут вечером в пятницу и находятся вблизи максимума за три недели из-за новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 20:52 по бакинскому времени подскочили на 3,02%, до $1939,8 за тройскую унцию.
"События на Ближнем Востоке вышли на передний план, затмив собой все опасения рынка и все дискуссии, - отметил управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес в интервью MarketWatch. - Конфликт и его возможные последствия привлекли внимание мирового сообщества и стали главной темой в СМИ и публичном дискурсе, временно сумев отвлечь внимание от финансовых и экономических вопросов".
"Думаю, что опасения войны поддерживают цены на золото, - сказал Иннес. - Не думаю, что трейдерам хочется держать короткие позиции в нефти или золоте на грядущих выходных на случай, если пороховые бочки Ближнего Востока взорвутся".
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