Золото дорожает на 0,5%, торгуется вблизи исторического максимума

Цены на золото растут вечером в среду и находятся близко к максимальному уровню в истории.
Котировки апрельских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 19:55 по бакинскому времени выросли на 0,5%, до $2188,3 за тройскую унцию. Рекорд на закрытие торгов был установлен 11 марта на уровне $2188,6 за унцию.
"Из-за отсутствия убедительного объяснения роста стоимости золота мы скептически относимся к способности драгметалла удерживаться на текущем уровне в краткосрочной перспективе, не говоря уже о дальнейшем подъеме", - отметили аналитики Scotiabank.
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