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Макроэкономика 05.03.2024 16:35

Центробанк Турции в январе вновь стал крупнейшим покупателем золота - WGC

Мировые центробанки в январе, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), закупили в золотовалютные резервы 39 тонн золота.

Это более чем вдвое превышает уточненные объемы декабря (16,9 тонн) и делает январь восьмым подряд месяцем прироста, отмечает в своем обзоре аналитик WGC Кришан Гопол.

Крупнейшими покупателями в январе снова стали Турция (11,8 тонны) и Китай (10 тонн). Также закупали золото в резервы Индия (8,7 тонны), Казахстан (6,2 тонны), Иордания (3,1 тонны), Чехия (1,7 тонны) и другие.

О существенных продажах сообщил только ЦБ РФ (3,1 тонны, по данным WGC). Это повторяет тенденцию, сложившуюся с 2021 года, отмечает Гопол: снижение запасов примерно на 3 тонны с последующим пополнением. "Мы считаем, что эта активность связана с программой чеканки монет в стране", - поясняет он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИР, ЦБ, ЗОЛОТО, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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