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Макроэкономика 04.08.2023 14:56

ЦБ Турции в июне купил свыше 11 т золота, ЦБ Узбекистана - более 8 т

Мировые центробанки в июне вернулись к закупкам золота и, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), закупили в золотовалютные резервы 55,4 тонны золота. Для сравнения, в мае, по уточненным данным, наблюдался отток 26,6 тонны.

В июне к закупкам вернулась Турция (увеличила запасы на 11,4 тонны), что поддержало общий тренд. Крупнейшим покупателем оказался Китай (21,2 тонны), также закупали золото в резервы Польша (13,7 тонны), Узбекистан (8,4 тонны), Чехия (2,5 тонны), Катар (1,6 тонны) и другие.

Крупными нетто-продавцами оказались лишь Казахстан (3,2 тонны) и Сингапур (1 тонна).

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Тэги: МИР, ЦБ, ЗОЛОТО, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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