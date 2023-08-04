ЦБ Турции в июне купил свыше 11 т золота, ЦБ Узбекистана - более 8 т

Мировые центробанки в июне вернулись к закупкам золота и, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), закупили в золотовалютные резервы 55,4 тонны золота. Для сравнения, в мае, по уточненным данным, наблюдался отток 26,6 тонны.
В июне к закупкам вернулась Турция (увеличила запасы на 11,4 тонны), что поддержало общий тренд. Крупнейшим покупателем оказался Китай (21,2 тонны), также закупали золото в резервы Польша (13,7 тонны), Узбекистан (8,4 тонны), Чехия (2,5 тонны), Катар (1,6 тонны) и другие.
Крупными нетто-продавцами оказались лишь Казахстан (3,2 тонны) и Сингапур (1 тонна).
Строительство ж/д Барда-Агдам завершится до конца 2023 года - АЖД
Армения должна возместить ущерб, причиненный Азербайджану, в том числе системам продовольственной безопасности - постпред при ООН
Баку требует от Еревана незамедлительно предоставить информацию о минных полях на территории Азербайджана
Азербайджан репатриировал из Сирии 16 граждан
Два человека погибли под оползнем в горном курорте Шови в Грузии
Спасатели вывезли на вертолетах около 70 человек из зоны стихийного бедствия в Грузии
ИВ Абшеронского района направит 1,4 млн манатов на ремонт дорог в городе Хырдалан
На северо-западе Азербайджана будет построено новое водохранилище
Эрдоган надеется, что Путин посетит Турцию в августе
В Польше задержали белоруса, подозреваемого в работе на российскую разведку
Путин обсуждает с членами СБ РФ вопросы укрепления стабильности в стране
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
“Nar” продолжает вносить вклад в развитие родного языка
В Бакинской высшей школе нефти прошла церемония закрытия летней школы AKTA «Cyber Summer School – 2023»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС