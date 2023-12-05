Мировые центробанки в октябре увеличили запасы золота на 42 т - WGC

Мировые центробанки в октябре, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), закупили в золотовалютные резервы 42,5 тонны золота.

Это на 41% меньше уточненных объемов сентября (71,6 тонны), но все еще на 23% больше среднемесячных объемов этого года, отмечает в своем обзоре аналитик WGC Кришан Гопол.

Крупнейшим покупателем в октябре оставался Китай, сообщивший об увеличении запасов золота на 23 тонны - для страны это 12-й месяц закупок золота подряд. Всего с начала года китайский ЦБ закупил 204 тонны драгметалла.

ЦБ Турции в октябре увеличил запасы на 18,5 тонны золота, хотя, в результате существенных продаж в марте-мае, по итогам 10 месяцев страна остается нетто-продавцом.

Также крупными покупателями в октябре были Польша (6,2 тонны), активно наращивающая в последнее время свои резервы, Индия (2,8 тонны), Чехия (1,9 тонны), Киргизия и Катар (по 1,1 тонны).

Объемы продаж в октябре были существеннее, чем в августе и сентябре, отмечает Гопол. Продавали золото Узбекистан (10,6 тонны) и Казахстан (1,6 тонны). "Мы неоднократно замечали, что оба банка часто переключаются между покупкой и продажей, что не редкость для банков, покупающих золото внутри страны", - отмечает Гопол.