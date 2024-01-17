Золото падает на фоне укрепления доллара

Цены на золото активно снижаются вечером в среду после публикации сильных статданных из США, спровоцировавших рост курса доллара.

Котировки февральских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 20:20 по бакинскому времени опустились на 0,9%, до $2012,5 за тройскую унцию.

Розничные продажи в Штатах в декабре увеличились на 0,6% относительно ноября, максимальными темпами за три месяца, сообщило министерство торговли страны в среду. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,4%.

Между тем объем промышленного производства в США в декабре вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики в среднем не ожидали изменения.

В результате индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,2%. Укрепление доллара является негативным фактором для сырьевых товаров, включая золото.