Мировой спрос на золото снизился по итогам 2023г на 5%

Мировой спрос на золото в 2023 году снизился на 5% и составил 4,448 тыс. тонн, подсчитал World Gold Council (WGC).

Закупки со стороны центробанков, близкие к рекорду 2022 года, и устойчивый спрос на ювелирные украшения частично скомпенсировали существенный отток из ETF.

При этом в IV квартале общий спрос на золото упал на 12%, до 1,15 тыс. тонн, но это во многом объясняется тем, что в IV квартале 2022 года показатели были рекордными. По сравнению со средними цифрами за последние 5 лет спрос в конце 2023 года оставался выше на 8%.

Мировая добыча золота в 2023 году составила 3,644 тыс. тонн, в том числе 931 тонна - в IV квартале.