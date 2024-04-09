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Транспорт и связь 09.04.2024 18:49

AZAL с июня запускает рейсы из Баку в Софию

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 7 июня начнет выполнять полеты из Баку в Софию и обратно дважды в неделю.

Рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам, сообщил AZAL.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

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Тэги: AZAL, СОФИЯ, РЕЙСЫ

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