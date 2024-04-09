Нефть будет торговаться в диапазоне $80-100 за баррель - глава Vitol

Цены на нефть в текущем году будут колебаться в диапазоне от $80 до $100 за баррель, а мировой спрос на нефть вырастет на 1,9 млн баррелей в сутки, полагает главный исполнительный директор международного трейдера Vitol Рассел Харди.
"Это кажется разумным диапазоном для рынка с учетом того, что ОПЕК контролирует уровень запасов в мире, - сказал он в ходе конференции в Лозанне. - Предложение на рынке действительно ограниченное".
На прошлой неделе фьючерсы на нефть марки Brent превысили $90 за баррель на фоне геополитических рисков и признаков сильного спроса.
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост глобального спроса на нефть в текущем году на 1,4 млн б/с, что на 500 тыс. меньше, чем прогноз главы Vitol.
Спрос на топливо в Китае продолжит расти, ожидает Харди, однако пик наступит "относительно скоро".
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