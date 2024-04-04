Цены на нефть стабилизировались, Brent у $89,3 за баррель

Цены на нефть стабилизировались днем в четверг после обновления октябрьских максимумов накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:12 по Баку составляет $89,34 за баррель, что на $0,01 (0,01%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,02 (0,02%), до $85,41 за баррель.

Обе марки накануне обновили максимумы с 27 октября минувшего года.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, на заседании в среду не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти, следует из пресс-релиза ОПЕК по итогам встречи.

В сообщении организации подчеркивается, что комитет продолжит внимательно оценивать рыночную ситуацию и готов реагировать на ее развитие путем принятия дополнительных мер в любое время, "опираясь на сильную сплоченность ОПЕК и участвующих нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК".

Capital Economics ожидает, что ОПЕК+ во втором полугодии из-за опасений потерять долю рынка начнет сворачивать меры по снижению добычи, отмечает главный сырьевой экономист аналитической компании Кэролин Бейн, чьи слова приводит MarketWatch.

Кроме того, Минэнерго США накануне сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,21 млн баррелей - до 451,42 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 4,26 млн баррелей и составили 227,82 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,27 млн баррелей, до 116,07 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 100 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.