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Цена на нефть

04.04 $/bbl +/- WTI 86.59 +1.16 Brent 90.65 +1.30
ТЭК 05.04.2024 16:00

Цены на нефть держатся на максимумах с октября

Цены на нефть в пятницу держатся на максимумах с октября, стоимость Brent поднималась выше отметки в $91 за баррель.

Трейдеры опасаются разрастания конфликта между Израилем и Ираном, следствием которого может стать сокращение поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок. Власти Израиля уведомили Вашингтон, что Иран готовится к нанесению ракетного удара по стране со своей территории, сообщает портал Axios со ссылкой на израильские источники. Израиль предупреждает, что такой шаг вызовет решительную реакцию с его стороны и выведет нынешний конфликт на другой уровень, пишет Axios.

"Похоже, что напряженность на Ближнем Востоке, вызванная войной в секторе Газа, достигла самого высокого уровня за последние несколько месяцев, - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Цены на нефть теперь включают премию за риск в связи с возможностью разгорания ближневосточного конфликта".

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:30 по Баку составляет $90,87 за баррель, что на $0,22 (0,24%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В ходе сессии цена этих контрактов поднималась до $91,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,03 (0,03%), до $86,62 за баррель.

На этой неделе как Brent, так и WTI подорожали более чем на 4%.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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