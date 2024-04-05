Цены на нефть держатся на максимумах с октября

Цены на нефть в пятницу держатся на максимумах с октября, стоимость Brent поднималась выше отметки в $91 за баррель.

Трейдеры опасаются разрастания конфликта между Израилем и Ираном, следствием которого может стать сокращение поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок. Власти Израиля уведомили Вашингтон, что Иран готовится к нанесению ракетного удара по стране со своей территории, сообщает портал Axios со ссылкой на израильские источники. Израиль предупреждает, что такой шаг вызовет решительную реакцию с его стороны и выведет нынешний конфликт на другой уровень, пишет Axios.

"Похоже, что напряженность на Ближнем Востоке, вызванная войной в секторе Газа, достигла самого высокого уровня за последние несколько месяцев, - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Цены на нефть теперь включают премию за риск в связи с возможностью разгорания ближневосточного конфликта".

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:30 по Баку составляет $90,87 за баррель, что на $0,22 (0,24%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В ходе сессии цена этих контрактов поднималась до $91,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,03 (0,03%), до $86,62 за баррель.

На этой неделе как Brent, так и WTI подорожали более чем на 4%.