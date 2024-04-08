Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $90,4 за баррель

Цены на нефть опускаются днем в понедельник на снижении геополитических рисков.
Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 по Баку понизилась на $0,73 (0,8%), до $90,44 за баррель.
Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,71 (0,82%), до $86,2 за баррель.
На прошлой неделе Brent подорожала на 4,8%, WTI - на 4,5%. Обе марки завершили в плюсе четвертую неделю подряд, чего не наблюдалось с прошлого августа.
Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье отвела все подразделения с юга сектора Газа, сообщила The Jerusalem Post. По данным газеты, к настоящему времени на месте осталась только одна израильская армейская бригада, в задачу которой входит обеспечение безопасности коридора, связывающего юг Израиля с побережьем сектора Газа.
"Рынок оказался под определенным понижательным давлением на утренних торгах, - отметили аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти. - Наценка на риск, заложенная в котировки, будет со временем сокращаться в отсутствие эскалации".
Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 508 единиц. Число газовых установок тем временем сократилось на две, до 110.
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