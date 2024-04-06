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Цена на нефть

05.04 $/bbl +/- WTI 86.91 +0.32 Brent 91.17 +0.52
ТЭК 06.04.2024 11:18

Глава «Газпром нефти» видит среднюю цену на нефть в 2024г в коридоре $80-100/барр

Средняя цена на нефть в 2024 году может сложиться в коридоре от $80 до $100 за баррель, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"В диапазоне от $80 до $100 за баррель - такой, скорее всего, будет цена в этом году. Но, опять же, она будет зависеть от большого количества факторов. На данный момент рынок сбалансирован, мы не видим дефицита нефти", - сказал журналистам Дюков.

Он назвал текущую цену на нефть справедливой, отметив некоторое влияние на нее ситуации на Ближнем Востоке.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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