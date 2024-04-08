Цены на нефть опускаются, Brent торгуется ниже $90 за баррель

Цены на нефть, завершившие прошлую неделю на максимумах с октября, снижаются в понедельник.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:10 по Баку составляет $89,91 за баррель, что на $1,26 (1,38%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,52 (0,6%), до $91,17 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $1,15 (1,32%), до $85,76 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,32 (0,4%), до $86,91 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4,8%, WTI - на 4,5%.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими новостями, учитывая угрозы Ирана ответить Израилю на удар по иранскому консульству в Дамаске. Несмотря на санкции, Иран является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК, отмечает Market Watch.