Нефть уверенно растет, Brent у $89,7 за баррель

Цены на нефть уверенно растут днем в среду перед выходом данных о запасах в США.
Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:40 по Баку составляет $89,68 за баррель, что на $0,76 (0,85%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,73 (0,86%), до $85,88 за баррель.
Trading Economics отмечает резкий рост рисков перебоев в поставках нефти после заявлений Ирана о планируемом ответе на израильский авиаудар по его консульству в Дамаске.
В среду также проходило заседание мониторингового комитета ОПЕК+. По словам источника "Интерфакса", министры комитета не дали рекомендаций альянсу по его итогам, полноформатная встреча ОПЕК+ назначена на 1 июня.
Кроме того, в 18:30 по Баку Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали падение нефтяных резервов на неделе, завершившейся 29 марта, на 2,286 млн баррелей.
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