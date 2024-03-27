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Цена на нефть

26.03 $/bbl +/- WTI 81.62 -0.33 Brent 86.25 -0.50
ТЭК 27.03.2024 20:15

Brent подешевела до $86,08 за баррель

Нефтяные котировки умеренно снижаются вечером в среду на данных об изменении запасов энергоносителей в США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 по бакинскому времени понизилась на $0,17 (0,2%), до $86,08 за баррель.

Фьючерсы на WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,17 (0,21%), до $81,45 за баррель.

Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,18 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,7 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Также участники рынка ждут итогов следующей встречи ОПЕК+, которая состоится 3 апреля. Страны коалиции, как ожидается, сохранят действующие ограничения добычи.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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