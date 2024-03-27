Brent подешевела до $86,08 за баррель

Нефтяные котировки умеренно снижаются вечером в среду на данных об изменении запасов энергоносителей в США.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 по бакинскому времени понизилась на $0,17 (0,2%), до $86,08 за баррель.
Фьючерсы на WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,17 (0,21%), до $81,45 за баррель.
Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей.
Тем временем товарные запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,18 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,7 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.
Также участники рынка ждут итогов следующей встречи ОПЕК+, которая состоится 3 апреля. Страны коалиции, как ожидается, сохранят действующие ограничения добычи.
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