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Цена на нефть

27.03 $/bbl +/- WTI 81.35 -0.27 Brent 86.09 -0.16
ТЭК 28.03.2024 15:43

Нефть усилила рост

Нефть активно дорожает в четверг и завершает первый квартал существенным ростом на фоне геополитической напряженности и ограничений добычи странами ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:27 повысилась на $1,16 (1,35%), до $87,25 за баррель. Более активный июньский контракт вырос в цене на $1,01 (1,18%), до $86,42 за баррель.

Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,17 (1,44%), до $82,52 за баррель. С начала года котировки подскочили примерно на 14%.

Торги обеими марками в пятницу проводиться не будут в связи со Страстной пятницей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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