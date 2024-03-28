Нефть усилила рост

Нефть активно дорожает в четверг и завершает первый квартал существенным ростом на фоне геополитической напряженности и ограничений добычи странами ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:27 повысилась на $1,16 (1,35%), до $87,25 за баррель. Более активный июньский контракт вырос в цене на $1,01 (1,18%), до $86,42 за баррель.

Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,17 (1,44%), до $82,52 за баррель. С начала года котировки подскочили примерно на 14%.

Торги обеими марками в пятницу проводиться не будут в связи со Страстной пятницей.