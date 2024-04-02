Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8247 RUR   0.0184 GBR   2.1327 TRY   0.0527

Цена на нефть

01.04 $/bbl +/- WTI 83.71 +0.54 Brent 87.42 +0.42
ТЭК 02.04.2024 15:12

Нефть ускорила рост и торгуется на максимумах с октября, Brent у $88,9 за баррель

Цены на нефть продолжают расти днем во вторник.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:50 по Баку составляет $88,87 за баррель, что на $1,45 (1,66%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,52 (1,82%), до $85,23 за баррель.

Последний раз оба бенчмарка закрывались выше текущих уровней в октябре прошлого года.

Поддержку рынку оказывают геополитические опасения, отмечает Trading Economics. Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после авиаудара Израиля по иранскому посольству в Сирии.

Кроме того, мексиканская нефтяная госкомпания Pemex планирует в ближайшие месяцы снизить экспорт нефти, что ведет к повышению обеспокоенности в отношении ее дефицита.

Нефтяной рынок также продолжает ждать новостей от ОПЕК+. Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Нефть дешевеет Цены на нефть завершили первый квартал уверенным ростом Нефть активно дорожает и завершает квартал в плюсе, Brent у $87,25 за баррель Нефть усилила рост Нефть дорожает на данных о запасах в США Brent подешевела до $86,08 за баррель Нефть продолжает дешеветь Цены на нефть снижаются на данных API о запасах в США Цены на нефть опускаются Нефть дорожает на фоне геополитической напряженности

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az