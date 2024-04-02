Нефть ускорила рост и торгуется на максимумах с октября, Brent у $88,9 за баррель

Цены на нефть продолжают расти днем во вторник.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:50 по Баку составляет $88,87 за баррель, что на $1,45 (1,66%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,52 (1,82%), до $85,23 за баррель.

Последний раз оба бенчмарка закрывались выше текущих уровней в октябре прошлого года.

Поддержку рынку оказывают геополитические опасения, отмечает Trading Economics. Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после авиаудара Израиля по иранскому посольству в Сирии.

Кроме того, мексиканская нефтяная госкомпания Pemex планирует в ближайшие месяцы снизить экспорт нефти, что ведет к повышению обеспокоенности в отношении ее дефицита.

Нефтяной рынок также продолжает ждать новостей от ОПЕК+. Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи.