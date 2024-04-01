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Цена на нефть

28.03 $/bbl +/- WTI 83.17 +1.82 Brent 87.48 +1.39
ТЭК 01.04.2024 15:51

Нефть дешевеет

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению днем в понедельник.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:18 по Баку составляли $86,85 за баррель, что на $0,15 (на 0,17%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,1 (на 0,12%) - до $83,07 за баррель.

NYMEX и ICE Futures были закрыты в пятницу, 29 марта, в связи со Страстной пятницей.

По данным Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", в марте цена на нефть Urals (FOB) составила $68,341 за баррель по сравнению с $66,33 за барр. в феврале, а дисконт к Brent - $17,1 за баррель (в феврале - $17,57/баррель). Так, дисконт в порту Приморск (FOB) составил $16,99 за баррель к Brent по сравнению с $17,68 за февраль. Стоимость Urals в Приморске в марте при этом увеличилась до $68,5 за баррель по сравнению с $66,2 за баррель в феврале.

Цена нефти Brent по данным Argus в марте выросла до $85,4 за баррель против $83,9 за баррель в феврале.

Дисконты на нефть Urals в порту Новороссийск обычно чуть меньше, чем в Приморске, однако в марте дисконт составил $17,2/б в против $17,45 в феврале, а цена в рассматриваемом периоде составила $68,24 против $66,45 в феврале.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в марте увеличилась до $81,66 за баррель по сравнению с почти $80,1 за баррель в феврале, а дисконт к Brеnt чуть уменьшился- с $3,79 за баррель до $3,78 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны - увеличилась до $78,7 за баррель по сравнению с $76,5 в феврале, а дисконт вырос на $1 за баррель с $3,6/барр. до $4,68 за баррель.

Участники рынка также ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится позднее на этой неделе.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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