Китайская BYD вложит $34 млн в производство в Азербайджане электробусов

Китайская «BYD Company Limited» вложит на начальном этапе $34 млн в строительство в Азербайджане завода по производству электробусов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию министерства экономики, завод начнет функционировать в 2025 году, его годовая мощность составит 500 автобусов.
Завод будет построен на территории Сумгайытского химпромпарка, реализация проекта позволит создать 800 новых рабочих мест.
Местным партнером BYD Company Limited по проекту будет ООО «Electrify Azerbaijan». Одним из инвесторов в рамках проекта будет «Азербайджанская инвестиционная компания».
По информации ведомства, BYD Company Limited на третий год реализации проекта планирует локализовать в Азербайджане производство запасных частей для электробусов. В данном направлении начались соответствующие исследования.
Кроме этого, согласно договоренностям, BYD поставит в Азербайджан электробусы, которые в ноябре 2024 года будут использованы в рамках климатической конференции COP29.
Минэкономики отмечает, что в будущем в рамках сотрудничества с BYD планируется организовать в Азербайджане производство высокотоннажных грузовых электромобилей, электромобилей для коммунального хозяйства, а также сборку батарей. В эти проекты в будущем компания планирует вложить порядка $60 млн.
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