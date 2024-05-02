Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8246 RUR   0.0185 GBR   2.1333 TRY   0.0525

Цена на нефть

02.05 $/bbl +/- WTI 78.95 -0.05 Brent 83.67 +0.23
02.05.2024 11:05

При поддержке Yelo Bank прошел очередной женский форум

Yelo Bank продолжает организовывать престижные мероприятия. На этот раз, при поддержке Банка, состоялся форум под названием «Деловой чай в пять». Тема форума была «Лидер или руководитель?». В форуме участвовали председатель правления Ассоциации развития женского предпринимательства Азербайджана Сакина Бабаева, 20 женщин-предпринимателей, директор департамента управления человеческими ресурсами Yelo Bank Махбуба Зиятли, а также другие сотрудники банка.

Основная цель форума заключалась в обсуждении некоторых важных вопросов: «Какими должны быть лидер и руководитель?», «Может ли каждый руководитель быть лидером?», «Какие самые важные качества лидера?», а также поделиться с женщинами-предпринимателями знаниями о сложностях и преимуществах быть лидером или руководителем в их будущей карьере.

На форуме выступили психолог по бизнес-тренингам Айда Гасымова и специалист по подсознательной терапии Айтен Гусейнзаде, которые рассказали участникам о лидерстве и руководстве, подчеркивая сходства и различия между этими ролями. Также вместе с женщинами-предпринимателями они старались выяснить характерные особенности лидеров и руководителей через обсуждения.

Отметим, что для Yelo Bank поддержка реального сектора, особенно малого и микропредпринимательства среди женщин, является одним из приоритетных направлений. Банк и в будущем продолжит поддерживать инициативные проекты в этой области.

Вас интересуют кредит для микробизнеса? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az