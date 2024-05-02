При поддержке Yelo Bank прошел очередной женский форум

Yelo Bank продолжает организовывать престижные мероприятия. На этот раз, при поддержке Банка, состоялся форум под названием «Деловой чай в пять». Тема форума была «Лидер или руководитель?». В форуме участвовали председатель правления Ассоциации развития женского предпринимательства Азербайджана Сакина Бабаева, 20 женщин-предпринимателей, директор департамента управления человеческими ресурсами Yelo Bank Махбуба Зиятли, а также другие сотрудники банка.

Основная цель форума заключалась в обсуждении некоторых важных вопросов: «Какими должны быть лидер и руководитель?», «Может ли каждый руководитель быть лидером?», «Какие самые важные качества лидера?», а также поделиться с женщинами-предпринимателями знаниями о сложностях и преимуществах быть лидером или руководителем в их будущей карьере.

На форуме выступили психолог по бизнес-тренингам Айда Гасымова и специалист по подсознательной терапии Айтен Гусейнзаде, которые рассказали участникам о лидерстве и руководстве, подчеркивая сходства и различия между этими ролями. Также вместе с женщинами-предпринимателями они старались выяснить характерные особенности лидеров и руководителей через обсуждения.

Отметим, что для Yelo Bank поддержка реального сектора, особенно малого и микропредпринимательства среди женщин, является одним из приоритетных направлений. Банк и в будущем продолжит поддерживать инициативные проекты в этой области.

Вас интересуют кредит для микробизнеса? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!