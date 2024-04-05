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Инфраструктура и тендеры 05.04.2024 17:22

AccessBank объявляет тендер на Symantec Endpoint Protection

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.

Как сказано в сообщении банка, тендер объявлен на Symantec Endpoint Protection

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу procurement@accessbank.az либо по номеру: (+994 55) 505 69 59 для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: До 18:00 17.04.2024

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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